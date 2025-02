Ultimouomo.com - Guida al Super Bowl LIX

Nella preview deldi due anni fa tra Chiefs e Eagles descrivevo i primi come la squadra con il giocatore più forte, e la seconda come quella più equilibrata e profonda sui due lati del campo. A oggi, le cose non sono cambiate di una virgola. Da un lato l’ineluttabilità di uno dei migliori quarterback di sempre, dall’altra una squadra che da un anno all’altro ha ridotto al minimo i propri punti deboli. Questa domenica Kansas City proverà a vincere il terzodi fila (non è mai successo dall’unione tra AFL e NFL nel 1970), Philadelphia proverà a vendicare la sconfitta del 2023 vincendo il suo secondodi sempre.QUANDO I CHIEFS HANNO IL PALLONE Come dicevamo nella preview del Divisional Round, in questa stagione l’attacco dei Chiefs ha risentito sia degli aggiustamenti delle difese avversarie, dell’assenza di un ricevitore dominante nell’uno-contro-uno e del fisiologico calo di Travis Kelce.