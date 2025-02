Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, Mosca: “L’incontro tra Putin e Trump potrebbe avvenire già a febbraio. Preparativi in fase avanzata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dae Washington arrivano sempre più segnali di un dialogo già avviato e fonti russe oggi ipotizzano che il faccia a faccia tra Vladimire Donaldtenersi già questo mese. Mentre i Paesi europei danno un nuovo impulso alle forniture di armi all’con la consegna di caccia Mirage dalla Francia e altri F-16 dall’Olanda, Leonid Slutsky – presidente della commissione Esteri della Duma, la camera bassa del Parlamento russo – ha detto che sono “in” iper un vertice tra i leader di Russia e Usa, che a suo diretenersi già “ino marzo“. In discussione, secondo Slutsky, saranno “l’, il Medio Oriente e, in generale, le questioni di politica mondiale e delle relazioni internazionali nel prossimo futuro”.Donaldha ribadito che la sua amministrazione sta “lavorando duramente“, e sta “facendo progressi“, per mettere fine allain