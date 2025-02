Internews24.com - Gudmundsson assente in Fiorentina Inter: perché l’attaccante va in tribuna

di Redazionesaltaviola fermato da una tonsillite e stato influenzale. Non va neanche in panchinaAncora problemi per Raffaele Palladino a pochi minuti da, il tecnico viola perde un altro pezzo pregiato verso la sfida.Piove sul bagnato in casache, per il match contro l’, non avrà neanche a disposizione Albert. L’islandese, infatti, è stato colpito da una tonsillite e non sarà neanche in panchina. Si riduce dunque a 16 il numero dei giocatori a disposizione di Palladino, tre dei quali sono i giovani Primavera.(4-2-3-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodo, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 KeanA disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 23 Colpani, 32 Cataldi, 63 Caprini, 64 Harder, 66 Rubino.