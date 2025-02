Lettera43.it - Gucci, Sabato De Sarno lascia la direzione creativa

Denon è più il direttore creativo di. Dopo essere stato nominato nel maggio 2023, a seguito dell’uscita di Alessandro Michele, il suo incarico si è concluso ufficialmente con l’annuncio del Gruppo Kering. La sfilata autunno-inverno 2025, prevista il 25 febbraio per inaugurare la Milano Fashion Week, sarà curata dall’ufficio creativo interno della maison. Il gruppo ha inoltre dichiarato che «la nuovaartistica sarà annunciata in un secondo momento». Stefano Cantino, amministratore delegato didal gennaio 2024, ha voluto ringraziare Deper il suo contributo, affermando: «Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine aper la sua passione e dedizione a. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l’artigianalità e il patrimonio del marchio».