Guardie carcerarie esasperate | Così non si può andare avanti Il ministero faccia un’ispezione

La situazione ormai non è più sostenibile. Le aggressioni registrate negli ultimi giorni nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria in forza alla casa di reclusione della frazione Piccolini e il suicidio di un detenuto, hanno spinto il sindacato Uilpa a chiedere un’urgente visita ispettiva da parte del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "La situazione che si sta verificando nel carcere di Vigevano – sottolinea il segretario generale reggente della Uilpa, Sergio Gervasi – ci spinge a ritenere urgente la necessità di mettere mano a dei provvedimenti importanti che puntino a ripristinare la serenità lavorativa all’interno dell’istituto che oggi si trova letteralmente in ginocchio a causa delle rilevanti carenze di organico, della disorganizzazione e dell’elevato numero degli eventi critici.