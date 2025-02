Quotidiano.net - Guardia giurata sorprende i ladri nella casa del vicino e spara: uno è gravissimo

Roma, 6 febbraio 2025 - Fa a botte con i, poi afferra la pistola e, ferendone uno alla testa. A premere il grilletto è stata una. È successo in un appartamento in via Cassia, a Roma, dove una banda di malviventi stava tentando di mettere a segno un colpo. Il ferito è, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi nel nulla. Cosa è successo Il vigilante stava rientrando a, quando ha udito dei rumori provenire da un appartamentoe ha sorpreso iin azione. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri. Gli altri sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.