Agi.it - Guardia giurata esplode colpo di pistola contro un ladro a Roma

AGI - Unaha esploso undiferendo alla testa uno dei ladri che, poco dopo le 19, stavano tentando di rubare all'interno di un appartamento di via Cassia 1001, a. Il vigilante ha visto i ladri mentre stava rientrando a casa, nello stabile accanto a quello del furto. L'uomo avrebbe esploso und'arma da fuoco durante la colluttazione ferendo uno dei ladri che è stato trasportato dai sanitari del 118 in pericolo di vita all'ospedale San Filippo Neri. Gli altri sono fuggiti via.