Guardate qui mamma mia Grande Fratello Javier e Helena sommersi dalle critiche dopo il bacio

Prestes eMartinez sembrano sempre più affiatati all’interno della Casa del. Lunedì notte tra i due è scattato ilsotto le coperte e ormai le effusioni sono sotto la luce del sole. Per il momento Zeudi Di Palma potrebbe essere stata messe da parte. Inizialmente Zeudi aveva mostrato interesse per la modella brasiliana, salvo poi avvicinarsi a, scatenando la gelosia die creando un clima di tensione tra loro.la puntata andata in onda lunedì scorso,edhanno avuto un confronto per chiarire i loro sentimenti. Durante la diretta su Canale 5, il pallavolista argentino ha confessato di provare qualcosa di forte per la gieffina, pur precisando di non voler etichettare il loro rapporto: “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro”, ha dichiarato.