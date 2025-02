Game-experience.it - GTA 6, Take-Two Interactive ha riconfermato il periodo di uscita del gioco

Leggi su Game-experience.it

-Twoha nuovamente confermato che GTA 6 uscirà nell’autunno 2025, nonostante la mancanza di aggiornamenti recenti o di un nuovo trailer. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, dissipando di conseguenza i dubbi di chi temeva un possibile rinvio.Si tratta di conseguenza di una novità comunque rilevante, visto che il silenzio assordante suGrand Theft Auto 6, con tanto di assenza di un secondo trailer, ha alimentato speculazioni su un potenziale slittamento, dato che è ilpiù lungo mai trascorso tra due trailer di un titolo Rockstar Games.Tuttavia,-Twoha sfruttato l’ultima conferenza sull’ultimo trimestre fiscale, terminato a Dicembre 2024, per sottolineare che il 2025 sarà un anno cruciale per il suo portafoglio di titoli, con altre uscite di rilievo come Civilization VII (febbraio 2025), Mafia: The Old Country (estate 2025) e Borderlands 4.