Bergamonews.it - “Grease”, al Donizetti il musical rito di passaggio per un’intera generazione

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Due milioni di spettatori complessivi dal primo debutto, doppio sold out anche al, martedì 4 e giovedì 5 febbraio. Numeri come buon punto di partenza, nel descrivere una-mania contagiosa come quella per, spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, portato sul palco del teatro cittadino dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone.Undiventato vero e proprio fenomeno di costume, con le sue atmosfere patinate e ‘brillantinate’, che racconta ildalla spensieratezza della gioventù all’età adulta attraverso recitazione e ballo energici, accompagnati da canzoni divenute ormai leggendarie. Dopo la prima a Broadway nel 1971 e il film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John, ildebutta in Italia nel 1997 con la celebre coppia Lorella Cuccarini-Giampiero Ingrassia.