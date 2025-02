Quotidiano.net - Graphite: spyware mercenario minaccia giornalisti e attivisti in Europa

"È solo la punta dell'iceberg, se fossi un giornalista italiano farei un controllo sui miei dispositivi". Dall'altro capo del telefono, a Toronto, c'è John Scott-Railton, senior researcher di Citizen Lab, il laboratorio interdisciplinare no-profit e indipendente che collabora con WhatsApp per stanare, loche ha infettato i dispositivi di almeno 90 persone in tutta, compreso il direttore di Fanpage Fancesco Cancellato e l'attivista Luca Casarini. Si tratta di un'organizzazione della Munk School of Global Affairs and Public Policy dell'università di Toronto che opera nell'ambito della ricerca, dei diritti umani e della sicurezza. Conclusi i convenevoli, il ricercatore ci tiene a precisare che la loro non è "un'azienda", ma "un'organizzazione university-based, no-profit e indipendente" che "da vent'anni si occupa di tutelaredalle minacce e dai tentativi di hackeraggio".