Latuafonte.com - Grande Fratello Vip chi è stato eliminato il 6/02: le percentuali

Leggi su Latuafonte.com

AGGIORNAMENTO: Eva Grimaldi è stata eliminata nella puntata del 6 febbraio 2025. Come aveva fatto notare il nostro sondaggio, pochi si sono impegnati a salvare l’attrice. Qui di seguito le: Shaila 31,41%- Javier 18,74% – Jessica 14,76% – Iago 12,79% – Amanda 9,76% – Giglio 4,25% – Maxime 4,18% – Pamela 2,34% – Eva 1,77%.Ci sarà un altroalcon il nuovo televoto. A sfidarsi, dopo le nomination della 28esima puntata, sono Iago Garcia, Maxime Mbanda, Javier Martinez, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. I sondaggi possono indicarci, più o meno, le preferenze del pubblico e capire chi sarebbe a rischio al momento. Chiaramente queste non sono lereali dei voti che arrivano alla produzione, ma rappresentano un valido aiuto per farsi un’idea su come questi gieffini se la starebbero cavando.