Movieplayer.it - Grande Fratello sfida Sanremo! Quando nel 2004 il GF di Barbara d’Urso battè il Festival di Simona Ventura

Siamo al 5° confronto diretto in 25 anni tra il reality Mediaset e la kermesse canora. Con un'epocale vittoria e un'enorme, nonché più recente, sconfitta. Un suicidio annunciato? Quasi certamente sì. Fa rumore la decisione Mediaset di mantenere il doppio appuntamento delmeno visto di sempre durante la settimana deldi. Se la puntata di lunedì 10 febbraio non andrà in contemporanea alla kermesse Rai, in partenza 24 ore dopo, quella di giovedì 13 febbraio vedrà Alfonso Signorini scontrarsi contro Carlo Conti, in unaimpari che potrebbe portare ilad ascolti record. Ma in negativo. Il 4 marzoè storia della tv Eppure non è sempre stato così. Anzi. Nella 4a edizione del