Isaechia.it - Grande Fratello, Javier dopo la confusione bacia Helena: “Ho capito che il mio posto è lei”

Nelle ultime ore il triangolo comdaMartinez, Zeudi Di Palma ePrestes sembrava essersi definitivamente sciolto, conedsempre più vicina e con Zeudi che aveva dato ai due il suo benestare alla nascita di questa nuova coppia.Ma le cose all’interno della Casa delsi sa mutano molto rapidamente e tutto potrebbe essere messo nuovamente in discussione., infatti, nelle scorse ore era entrato in crisi e si era detto confuso in merito al suo rapporto con la gieffina, ma poi mentre parlavano in giardino, il pallavolista si è avvicinato alla Prestes chiedendole “Posso fare una cosa?”, per poi darle un bacio, molto atteso dalla modella, sancendo così una pace. J: “Posso fare una cosa ?”H: “Che cosa ?”TUTTI NOI AL SETTIMO CIELO IN QUESTO MOMENTO, L’AMORE VERO ESISTE.