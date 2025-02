Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: IL DIBATTITO SULLA “MANTENUTA” E IL VERDETTO DELL’AFFOLLATO TELEVOTO

Giovedì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso Signorini.Al suo fianco in studio, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Questa sera ildell’affollatissimo. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Eva, Giglio, Iago, Javier, Jessica, Maxime, Pamela e Shaila?Maxime sarà il protagonista di una dolce sorpresa. Il papà, un medico con 5 lauree e molto conosciuto per essersi messo a disposizione della comunità con il quale con il quale Maxime ha sempre avuto un rapporto complicato, è pronto a riabbracciare il figlio.Dopo le dichiarazioni di Javier sul non vedere un futuro con Helena, tra i due sono scattati baci appassionati.