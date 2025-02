Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: i risultati dei sondaggi

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “” anticipazioni stasera. Tutto pronto per una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il programma è tornato con il doppio appuntamento settimanale. Dopo la puntata di lunedì, dunque, andrà in onda anche stasera, giovedì 6 febbraio 2025. Al televoto ci sono molti concorrenti e uno di lorodefinitivamente dal gioco. (Continua.)Leggi anche: “”, Javier molla Chiara e svela il motivo: la reazione di leiLeggi anche: Fine del mondo, spunta l’inquietante profezia ecco la data“”, le anticipazioni di staseraStasera, giovedì 6 febbraio 2025, andrà in onda una nuova puntata del ““, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Uno dei temi caldi della puntata di staserasicuramente il triangolo amoroso formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma.