Grande Fratello, anticipazioni di giovedì 6 febbraio: chi verrà eliminato, Jessica Morlacchi vs Amanda Lecciso

Alun duro confronto tra, tutti i dubbi su Helena e Javier, l'della puntata: ecco ledel 62025. Nuova puntata alle porte per il, che stasera su Canale 5, dalle 21:30, dovrà decretare chi sarà il concorrentedal folto gruppo dei nominati. Leparlano anche di un duro confronto trae di una bella sorpresa per Maxime.: chi abbandonerà la casa? Sono ben nove i concorrenti finiti in nomination nella puntata di lunedì 3, Eva Grimaldi, Giglio, Iago Garcia, Javier Martinez,, Maxime, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Uno di loro dovrà lasciare per sempre la casa delprima della fine della .