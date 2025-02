361magazine.com - Grande Fratello, alcuni gieffini sparlano di Helena e Javier. Il gossip dentro la casa

Leggi su 361magazine.com

, l’avvicinamento trafa chiacchierare. Illa– C’è del tenero trama non tutti iesultano per il loro avvicinamento. C’è chi applaude alla loro storia, chi invece li sparlalainfatti sono convinti che la mossa dinei confronti della modella sia pura strategia per fare hype.Tra ic’è chi continua a parlare della nuova coppia. Così mentre loro si scambiano un bacio appassionato in piscina eapplaudono dalla vetrata, Shaila, Lorenzo, Chiara e Zeudi liriuniti in camera.In primis Lorenzo: “Tra me ec’è stato molto di più di quello che c’è stato con. Io dico che senon fosse stata, non avesse avuto quell’audience lì,manco se la cuccava“.