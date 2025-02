Lapresse.it - Governo, Procaccini: “Chat FdI trafugata? Non è problema di lealtà del partito”

“Adesso mi date i vostri telefonini e vediamo cosa avete scritto sulle vostre”. Così Nicola, co-presidente del gruppo ECR al parlamento europeo, intercettato dai cronisti all’esterno di Montecitorio sull’anteprima delledi Fratelli d’Italia che verranno pubblicate in un libro di un giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’. “E’ unaprivata, non è unapubblica e leprivate, come dice recentemente la Cassazione, non possono essere rese pubbliche”, insiste l’esponente di Fratelli d’Italia. Alla domanda se c’è undinel, l’eurodeputato risponde: “No, ilsiete voi che non vi ponete ildel fatto che vengaunae ci venga fatto un libro”.