Gout Gout sfida Lyles | Voglio batterlo E Noah risponde | Vienimi a prendere

(Adnkronos) –. Il velocista australiano, a nemmeno 17 anni, ha impressionato sui 200 metri, vincendo agli ultimi Australian All Schools Championships di Brisbane in 20?04.ha così migliorato il suo primato personale di 2 decimi e mezzo e infranto quello nazionale, che durava da 56 anni. L’uomo più veloce dell’Australia sui 200 metri, fino a quel momento, era infatti Peter Norman, che vinse l’argento alle Olimpiadi del 1968 con un 20?06. “dimostrare quanto valgo. Tutto quello che farò sarà con l’obiettivo di arrivare dov’èora, e prendermi il suo posto”, ha dettoal podcast ‘beyond the records’, condotto proprio dainsieme a Grant Holloway e Rai Benjamin, “sarà ovviamente l’occasione per crescere, ma punto a conquistare una medaglia e battere, o quantomeno avvicinarmi a lui”.