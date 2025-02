Panorama.it - Google Maps compie 20 anni

Vent’fa, orientarsi in una città sconosciuta significava aprire una cartina, chiedere indicazioni ai passanti o affidarsi all’intuito. Poi è arrivato, trasformando per sempre il nostro modo di esplorare il mondo. Oggi, a due decenni dal suo lancio, la piattaforma di navigazione più usata al mondo celebra un traguardo importante con nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza ancora più intuitiva, immersiva e personalizzata.Lanciato nel 2005,ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione, passando da un semplice servizio di mappatura a un vero e proprio assistente di viaggio. Dalle indicazioni stradali alla navigazione in tempo reale, dalle informazioni sui trasporti pubblici ai suggerimenti sui migliori ristoranti, il servizio è diventato un alleato indispensabile per miliardi di persone.