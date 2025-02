Internews24.com - Gol Ranieri, sblocca così Fiorentina Inter: cruciale l’imperfezione di Frattesi – VIDEO

di RedazioneGolil capitano violail matchdisu calcio d’angolo, il il video clip della reteha visto cambiare il proprio risultato all’inizio del secondo tempo. Parliamo, naturalmente, del match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, di scena questa sera tra le mura dello Stadio Artemio Franchi. La gara – come avranno modo di ricordare i lettori – è infatti ripresa a partire dal minuto numero 17, istante nel quale l’atleta viola Edoardo Bove era stato tristemente colpito da un malore in campo (fortunatamente senza tragiche conseguenze).?? GOAL:??1-0pic.twitter.com/O3ALO1pntJ— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 6, 2025Bene, al minuto numero 60 la squadra Viola è passata in vantaggio grazie ad un grande schema da corner.