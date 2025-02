Internews24.com - Gol Kean, raddoppia Fiorentina Inter: dormita nerazzurra sul colpo di testa – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneGolcosì, ecco ildidel bomber viola sulladella difesa, ilclip Cambia ancora il parizale di questo, il match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, di scena allo Stadio Artemio Franchi. La gara è infatti ripresa a partire dal minuto 17, istante nel quale Edoardo Bove era stato tristemente colpito da un malore in campo (fortunatamente senza tragiche conseguenze).??? GOAL2-0MoiseMOISEDOUBLES THE LEAD FOR!pic.twitter.com/RnbNHdbbOA— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 6, 2025 Bene, dopo la prima rete al minuto numero 60 (la squadra Viola è passata in vantaggio grazie ad un grande schema da corner coinciso con la rete di Ranieri bravo ad anticipare Frattesi) è arrivato anche il raddoppio firmato da Moise