Internews24.com - Gol Kean, doppietta in Fiorentina Inter: erroraccio difensivo dei nerazzurri – VIDEO

di RedazioneGol, arriva anche lain questo, decisivo l’dei, ecco ilclip della reteCambia ancora una volta il parizale di questo. Or ferma sul 3-0 per i padroni di casa. Parliamo del match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, di scena allo Stadio Artemio Franchi. La gara è infatti ripresa a partire dal minuto 17, istante nel quale Edoardo Bove era stato tristemente colpito da un malore in campo (fortunatamente senza tragiche conseguenze).??? GOAL3-0MoiseMOISEMAKES IT THREE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/dEbzxsPmyt— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 6, 2025 Bene, dopo la prima rete al minuto numero 60 (la squadra Viola è passata in vantaggio grazie ad un grande schema da corner coinciso con la rete di Ranieri bravo ad anticipare Frattesi) e la seconda firmata da Moise(Richardson ruba palla a Calhanoglu, serve Dodò che pennella un cross perfetto proprio sulla testa dell’ex Juve) ecco che proprioha trovato la suapersonale.