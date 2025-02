Bergamonews.it - Goggia, niente gioia iridata. Sofia fuori dal podio a Saalbach

(Austria).da fare pernel Super G femminile.ha chiuso la prima gara individuale dei Campionati Mondiali diin quinta posizione, a 6 centesimi dal.La campionessa bergamasca è scesa con il pettorale numero 11 sotto il sole che splende in questi giorni sulle Alpi: la pista era la “Uli Maier”, dedicata alla sciatrice austriaca Ulrike Maier deceduta nel 1994 in un incidente in gara a Garmisch.Tracciato adatto a, che ha avuto una partenza più lenta delle altre atlete che puntavano all’oro.ha saltato lunghissimo ma ha dovuto correggere la traiettoria tornata al suolo, diminuendo la velocità nella parte centrale e accusando qualche decimo di ritardo.La 32enne ha provato a recuperare qualcosa nel tratto finale, ma ha chiuso al quarto posto temporaneo a 6 centesimi dal