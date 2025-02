Bergamonews.it - Goggia, a Saalbach per sfatare il tabù mondiale: Sofia all’assalto del Super G

Leggi su Bergamonews.it

Le prime due prove si sono concluse con un 5° e 11° posto, ma perciò che conta è soltanto una cosa: la gara. Quella che giovedì 6 febbraio la vedrà protagonista. D’altronde c’è unda, la gemma che manca nella straordinaria carriera della bergamasca, che ha vinto alle Olimpiadi, in Coppa del Mondo, ma mai nella competizione iridata.è stata (ovviamente) selezionata nel quartetto insieme a Federica Brignone, Elena Curtoni e Laura Pirovano, a cui si aggiunge Marta Bassino in veste di campionessa in carica, per partecipare alG che giovedì 6 febbraio assegnerà la prima medaglia individuale sulla pista austriaca. La story pubblicata ieri sera daNel primo test di discesa libera,si è piazzata dietro a Gut-Behrami, Brignone, Johnson e Aicher: “Ho fatto una bella ricognizione su una pista molto mossa, con tante onde e non è semplice muoversi al meglio su un terreno così: credo di aver fatto una buona prova, sono andata un po’ lunga nel terzo settore ma come prime sensazioni ci siamo.