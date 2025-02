Iltempo.it - Go Red or Go Blue speciale Ue. De Meo e quel filo rosso tra Berlusconi e Trump

Leggi su Iltempo.it

Go Red or Go: le puntate speciali dal Parlamento Europeo. Prosegue la rubrica americana più politicamente scorretta de Il Tempo, questa volta con l'eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo. Dalla sua posizione all'interno del PPE, l'onorevole De Meo analizza i temi più caldi nei rapporti tra Europa e Stati Uniti, offrendo la sua visione sulla nuova amministrazione a guidae sulle sfide che attendono il Vecchio Continente. In un viaggio tra passato e presente, non manca il parallelismo tra Silvioe Donald: due leader spesso accostati per carisma, visione e impatto politico. L'intervista si chiude con un'affermazione decisa, tra il blu dell'Europa el'Azzurra Libertà che continua a essere faro di riferimento per i liberali italiani.