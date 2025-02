Strumentipolitici.it - Gli USA spingono per le elezioni presidenziali in Ucraina, ma Zelensky frena

Washington preme su Kiev per convincere il governo ucraino a organizzare leappena possibile. Probabilmente dopo aver ottenuto una tregua coi russi, ma senza aspettare troppo a lungo. In compensonon ha fretta: prima di cedere il potere vuole determinate garanzie.Le parole di KelloggL’inviato speciale sull’della Casa Bianca Keith Kellogg ha affermato in un’intervista la “necessità” che Kiev effettui leparlamentari e. Andrebbero fatte il prima possibile, magari dopo il raggiungimento di una tregua entro pochi mesi e comunque non oltre la fine del 2025. Dice il funzionario americano: La maggior parte delle nazioni democratiche svolgonoanche in tempo di guerra. Credo sia importante che lo facciano. Penso sia qualcosa di positivo per la democrazia.