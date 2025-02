Iodonna.it - Gli scienziati ne hanno trovate quantità pari a un intero cucchiaio. Quali possono essere le conseguenze per la nostra salute?

Pensiamo alla plastica come a un problema ambientale, ma cosa succede quando la troviamo nel nostro cervello? Un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine ha rivelato che minuscoli frammenti di questo materiale, dalle nano alle microplastiche, sono presenti nei tessuti cerebrali umani insignificative. I ricercatori dell’Università di Scienze delladel New Mexicoscoperto che il cervello potrebbe contenere fino a undi plastica standard. E, dettaglio ancora più allarmante, il numero di queste particelle è in netto aumento rispetto a dieci anni fa. Alzheimer: sintomi e regole d'oro per il cervello guarda le foto La ricerca su micro e nanoplastiche nel cervelloLo studio ha analizzato campioni di tessuto cerebrale, epatico e renale prelevati da autopsie eseguite tra il 1997 e il 2024.