Gli schermi del pc fanno male ai bambini, ma anche no

AGI - Un tempo eccessivo trascorso davanti aglineipiccoli è associato a maggiori difficoltà nello sviluppo di capacità linguistiche, ma i contenuti educativi e l'uso dei dispositivi insieme alle figure di riferimento potrebbe rivelarsi positivo. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista 'Plos One', condotto dagli scienziati dell'Universidad Abierta Interamericana e Conicet, in Argentina, insieme a istituzioni ed enti di ricerca di 19 Paesi dell'America Latina. Il team, guidato da Lucas G. Gago-Galvagno, ha analizzato gli effetti deglisu 1.878di età compresa tra 12 e 48 mesi, residenti in 19 Paesi dell'America Latina. Nella maggior parte delle situazioni, riportano gli esperti, il tempo che itrascorrevano davanti agliera superiore alle soglie suggerite dagli enti regolatori e dalle associazioni pediatriche.