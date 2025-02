Gli effetti positivi dei videogiochi la ricerca | Perché possono far trovare il senso della vita

Leggi su Open.online

Alcuni, come la serie The Legend of Zelda,trasmettere in chi li gioca «undità e perfino scopo e significato nella». È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Medical Internet Research. Secondo Andreas Eisingerich, professore all’Imperial College di Londra e autore, la categoria dei giochi “open world” potrebbero «offrire undi esplorazione, un’opportunità di sviluppare e sperimentare padronanza e abilità». La forza degli “open world”: «Connessione più profonda con il mondo ludico»Secondo gli scienziati, i“open world” permettono al giocatore di «muoversi liberamente in un vasto ambiente senza la minima restrizione». Non c’è la necessità ansiogena di completare dei task o di raggiungere degli obiettivi: ci si immerge semplicemente in un mondo alternativo, abitato da personaggi con cui si interagisce.