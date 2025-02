Ilgiorno.it - Gli abusi in aumento

Sono cresciuti del 15% nel distretto della Corte d’Appello di Milano, che comprende anche altre province lombarde, glisessuali. Crescono del 30% i presunti maltrattamenti, del 15% le denunce per atti persecutori. Dati contenuti nella relazione presentata dieci giorni fa, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, che secondo il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, indicano una "pericolosa deriva dei rapporti sociali e di genere". Il 90% dei 1987 condannati in primo grado a Milano, in un anno, per reati sessuali e di genere sono maschi, principalmente (il 28,9%) nella fascia d’età 32-41 anni