Ilgiorno.it - Giustizia riparativa: nuove opportunità di formazione per gli studenti dell'Insubria

Como, 6 febbraio 2025 –per glie i ricercatori’Universitàgrazie alla convenzione tra il Centro studi sullae l’Ufficio distrettuale Esecuzione penale esterna di Como (Udepe). L’accordo, sottoscritto nella sede universitaria del Chiostro di sant’Abbondio a Como, è una grande occasione per glidei corsi di laurea del Dipartimento di Diritto economia e culture che, grazie agli stage con l’Udepe, potranno cogliere il risvolto pratico di istituti fondamentali del proprio percorso formativo, specialmente nelle materie del Diritto penale, del Diritto processuale penale,e del Diritto penitenziario, con una particolare attenzione allaminorile e alle misure di comunità. L’attività’Udepe ruota infatti attorno alle figure del condannato o’imputato nel processo penale: per questo, un tirocinio in tale realtà costituisce per gliun’occasione di crescita non solo professionale, ma anche personale.