Giuseppe Stefanel, il rilancio del marchio e l’operazione Ovs

Certe aziende sembrano immortali, poi inciampano e crollano sotto il peso della loro stessa storia.ha vissuto l’ascesa, la caduta e ora il tentativo di risalita sotto l’ala di Ovs. Una carriera fatta di intuizioni brillanti, espansione aggressiva e scelte che non sempre hanno pagato. Dalla fondazione del brand negli anni ‘70 all’acquisizione da parte di Ovs, la sua storia non è una favola dal lieto fine assicurato, ma un caso di scuola su come si costruisce (e si rischia di perdere) un impero nella moda.L’intuizione che cambia tutto: nascenasce il 31 agosto 1952 a Ponte di Piave, in Veneto. Negli anni ’60 si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Venezia, ma l’università è solo un tassello. Inizia subito a lavorare nel Maglificio Piave, l’azienda di famiglia, imparando tutto ciò che c’è da sapere su filati e tessuti.