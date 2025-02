Isaechia.it - Giulia De Lellis replica a chi definisce Tony Effe misogino o maschilista. E a proposito di matrimonio…

Da corteggiatrice a Uomini e Donne a imprenditrice di una linea di make up il passo è stato breve, seppur complicato perDe.Dopo aver scritto un libro e aver recitato in due film, l’influencer di Pomezia ha da poco lanciato la sua prima linea di cosmetici, in vendita dal 15 gennaio in una nota catena di profumerie.Intercettata da F, l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha spiegato:Lanciare la mia prima linea di make up è stata la cosa più complicata fatta fino a qui. Non vengo da una famiglia di imprenditori per cui ho fatto un po fatica a imparare certe cose.Tutto quello che riguarda il beauty è sempre stata la mia passione.La Deha raccontato poi quali sono i motivi per cui in tanti hanno iniziato a seguirla:Credo che alla base ci sia una questione di fiducia.