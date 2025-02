Fanpage.it - Giulia De Lellis e i pregiudizi su Tony Effe: “Nessuno mi ha detto che avevo accanto l’uomo sbagliato”

Leggi su Fanpage.it

Deintervistata dal settimanale F ha parlato della sua storia d'amore con. Ha risposto aisul fidanzato che lo descrivono come misogino e maschilista: "Chi dice così non lo conosce. In questi mesi nessuno è venuto da me a dirmi chesbagliato".