Ilfattoquotidiano.it - Giudice blocca il piano di Trump per “esodare” i dipendenti pubblici: solo 40mila avevano accettato buonuscita

Stop all’esodo incentivato dio meglio alla scadenza imposta dalla Casa Bianca. Unfederale ha temporaneamenteto ildell’Amministrazioneper ridurre drasticamente la forza lavoro del governo federale. La Cnn aveva rivelato anche come la Cia offrisse incentivi. IlGeorge O’Toole ha sospeso la scadenza prevista per la fine della giornata di giovedì 6 febbraio, secondo la quale ifederali avrebbero dovuto decidere se accettare unadi otto mesi di stipendio in cambio di dimissioni volontarie, o rischiare il licenziamento. Ilè sospeso fino alla prossima udienza, fissata per lunedì alle 14 (le 20 in Italia).Definendola “un ultimatum arbitrario e illegale” tre sindacati che rappresentano insieme 800mila dipendente federaliappunto chiesto alla magistratura di fermare la scadenza che riguarda oltre due milioni di