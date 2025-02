Giubileo 2025 al via Fili di speranza | il laboratorio solidale dedicato alle donne

Leggi su Ilfaroonline.it

Nell’anno deldellaprende il via “di”, un progetto di solidarietà e imprenditorialità femminile che si articola in undi sartoria, promosso dall’associazione Terra e Missione in collaborazione con le Caritas diocesane di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia per “ricucire” la propria vita attraverso un percorso professionale e uno spazio di ascolto e condivisione.L’idea del segno giubilare diportato avanti nelle due diocesi nasce tre anni fa nella Parrocchia Santa Maria del Rosario di Ladispoli (Roma), grazie a Terra e Missione Aps e alla confraternita Santa Maria del Rosario con la collaborazione di Caritas Porto-Santa Rufina e dell’ente di formazione Ciofs FP Lazio ETS.La prima edizione era dedicata adisoccupate o migranti, la seconda si è aperta anche alla missione in Camerun, grazie al gemellaggio con la Fondazione Thouret delle Suore della Carità di santa Giovanna Antida che operano a Ngaoundal, nel Nord del Paese.