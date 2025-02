Amica.it - Gisele Bündchen mamma per la terza volta (12 anni dopo la secondogenita)

per la: la supermodella brasiliana 44enne ha dato alla luce il terzo figlio, il primo con il nuovo compagno, Joaquim Valente, 37di nuovoa 44La notizia è stata diffusa da Tmz, che ha fatto sapere chee bambino stanno bene e chesarebbe «felicissima». Non è chiaro quando il piccolo sarebbe nato né dove, né se sia un maschietto o una femminuccia. La top model 44enne ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla gravidanza, con l’unica eccezione di un video condiviso su Instagram pochi giorni fa in cui la si vede con il pancione.GUARDA LE FOTOBundchentop: le foto più belle con i figli avuti con Tom Bradyè giàdi Benjamin, 15, e Vivian, 12, avuti con l’ex marito Tom Brady.