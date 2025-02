Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Pogacar apre uno spiraglio: “Deciderò dopo le Classiche”

Roma, 6 febbraio- Assodata la presenza ormai fissa e irrinunciabile al Tour de France, apparentemente la scelta per il secondo Grandeda disputare in stagione sembrava fatta: con tanto di conferma da parte di Joxean Fernandez Matxin, il gran capo dell'UAE Team Emirates-XRG, che aveva espressamente incluso nel menù la Vuelta. Invece, a sorpresa, Tadejrompe il lungo silenzio e lascia aperto unoper ild': “Dipenderà dalla formale” Intercettato dai microfoni di WielerFlits, lo sloveno stupisce con un colpo di teatro che ricorda un po' le sue fantasiosi e a volte quasi folli azioni su strada che smnetiscono pronostici, previsioni e aspettative. “Molto dipenderà dallo sta to di forma che avròlee dal peso che avrò.