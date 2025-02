Anteprima24.it - “Giovanni Palatucci, il Questore Giusto”: il convegno a Dugenta

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della giornata della memoria 2025, la scuola primaria diin collaborazione con il centro Studi “G,”, referente l’ins.te Gerarda Mirra, ha scelto di dedicare un percorso di studio e di riflessione alla figura dia 80 dalla morte. Il progetto è stato ben accolto dalla Questura di Benevento e, in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale, con l’Istituto Comprensivo e le parrocchie, si terrà lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 11,00 presso il centro Pastorale C .Acutis, diil, Il.A seguire si procederà alla piantumazione di un albero di ulivo presso la nuova piazza di I traversa di via Nazionale. L’obiettivo è quello di promuovere attraverso il lavoro dei Giusti una cittadinanza attiva ovvero una presa di coscienza dei valori e dei principi che guidano un comportamento solidale secondo l’etica della responsabilità.