Giovane lupo cade nella vasca di liquami | salvato

Casalborsetti (Ravenna), 6 febbraio 2025 – Era rimasto intrappolato all’interno di una grande, in quel momento vuota ed utilizzata da una azienda agricola per lo stoccaggio didi allevamento, l’esemplare il'liberato' nei giorni scorsi dai carabinieri forestali. Il recupero delRicevuta l’insolita segnalazione, i militari si sono recati presso l’azienda, situata a Casalborsetti, avvistando sul fondo del vascone l’animale che stava tentando, invano, di uscire arrampicandosi per la sponda liscia e scivolosa. Stremato dai numerosi tentativi non andati a buon fine e spaventato dalla vicinanza eccessiva di umani, ilaveva cominciato a scavare il fondo dellaal fine di crearsi un riparo, provocando alcuni danni alla struttura. I Carabinieri Forestali intervenuti hanno immediatamente attivato le procedure vigenti in caso di recupero di animali vivi, contattando il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) ‘Amici degli animali’; soccorso che sarebbe comunque risultato difficoltoso, viste le condizioni ambientali e il comportamento dell’animale intrappolato.