Ilgiorno.it - Giorno del ricordo per le vittime delle Foibe. Mostra, spettacolo teatrale e celebrazioni

Anche San Giuliano celebra ildel, in memoriae dell’esodo giuliano-dalmata. Il primo appuntamento è alle 15 di oggi, quando lo Spaziocultura di piazza Vittoria ospiterà l’evento "Magazzino 18: storie di uomini e cose", un excursus dei lavori realizzati dagli studenti del comprensivo Enrico Fermi e del liceo Primo Levi. Si prosegue sabato con un doppio appuntamento: alle 16 al monumento di via Brigate Partigiane, per una cerimonia commemorativa, e alle 17 allo Spaziocultura, per lo"Italiani in soffitta". In un’ottica di sensibilizzazione, le commemorazioni vogliono essere "un monito per le generazioni future - dichiara l’assessore all’Educazione Maria Grazia Ravara -, affinché nessuno dimentichi la tragedia350mila persone che hanno dovuto abbandonare le loro terre e le migliaia diinfoibate, o massacrate nei campi del dittatore jugoslavo Tito".