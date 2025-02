Lanotiziagiornale.it - Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili: la violenza che resiste nell’ombra

Oggi, 6 febbraio, si celebra ladella tolleranza zerole(MGF). Una pratica brutale che colpisce ancora 230 milioni di donne e bambine in oltre 90 Paesi, nonostante le dichiarazioni di condanna e le leggi proibitive. Non è un retaggio di un passato lontano, ma una realtà attuale, diffusa in molte regioni del mondo, dall’Africa all’Asia, fino a toccare l’Europa e l’Italia, dove oltre 87.000 donne convivono con le conseguenze di questa, di cui 7.600 sono minorenni.Lesono spesso presentate come un rito di passaggio all’età adulta, una prova di appartenenza alla comunità. In molte culture, la “circoncisione femminile” è considerata un requisito per il matrimonio, una garanzia di verginità e onore familiare.