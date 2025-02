Lettera43.it - Giornalisti e attivisti spiati su Whatsapp, Paragon recide il contratto con l’Italia

La società israelianaSolutions ha deciso di risolvere ilcon, dopo il congelamento preventivo avvenuto venerdì scorso in seguito alla rivelazione di una campagna di spionaggio che ha coinvolto 90a livello globale., il cui software di hacking di livello militare è stato utilizzato in oltre 20 Paesi, ha interrotto il suo rapporto con i clienti italiani dopo cheha rivelato che il malware era stato impiegato per spiare sette persone in Italia.Alcuni degli individui presi di mira criticavano la gestione italiana dei migranti in LibiaLa decisione di, scrive il Guardian, è arrivata dopo che sono emerse prove che gli individui presi di mira avevano messo in discussione le politiche del governo Meloni. Le vittime includono Husam El Gomati, attivista libanese, e Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, entrambi critici verso la gestione italiana dei migranti in Libia.