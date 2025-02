.com - Giorgio Poi torna live, due date italiane, al MI AMI e a Roma

Leggi su .com

Poi annuncia il suo ritorno dal vivo con duespeciali in Italia e un tour che toccherà le principali città europeeA due anni di distanza dal tour di Gommapiuma,Poi, il più internazionale dei nostri cantautori, annuncia il suo ritorno dal vivo. Duespeciali in Italia, al MI AMI di Milano il 24 maggio e il 13 giugno aal Forte Antenne, precedute da un tour che toccherà le principali capitali europee: Berlino il 9 maggio, Bruxelles l’11, Parigi il 12 e Londra il 13 maggio.Un ritorno molto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni: dalle aperture delledei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato ad esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico, dove ha aperto la data del musicista Leon León Larregui, storico leader degli Zoè, con cui ha collaborato partecipando al brano Chromocosmic Avenue.