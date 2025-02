Lopinionista.it - Giorgio Poi annuncia il suo ritorno dal vivo: le date

foto di Ilaria Magliocchetti LombiROMA – A due anni di distanza dal tour di Gommapiuma,Poi, il più internazionale dei nostri cantautori,il suodal. Duespeciali in Italia, al MI AMI di Milano il 24 maggio e il 13 giugno a Roma al Forte Antenne, precedute da un tour che toccherà le principali capitali europee: Berlino il 9 maggio, Bruxelles l’11, Parigi il 12 e Londra il 13 maggio.Unmolto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni: dalle aperture delledei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato ad esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico, dove ha aperto la data del musicista Leon León Larregui, storico leader degli Zoè, con cui ha collaborato partecipando al brano “Chromocosmic Avenue”.