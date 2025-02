Ilgiorno.it - Giochi Milano-Cortina, una sfida (e un’occasione) anche per sanità lombarda: Niguarda ospedale olimpico, si cercano sanitari

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 febbraio 2025 – Manca un anno all’inaugurazione deiOlimpici di. Un impegno e unasul fronteo. Il punto focale dei servizi medici lombardi durante iinvernali del prossimo anno sarà l', più precisamente l'ASST Grande, che si occuperàdella selezione dei medici e dei professionisti necessari. Oggi, a un anno esatto dall'avvio delle Olimpiadi, si è tenuta una riunione in Regione proprio sui servizi medici e le figure professionali da reclutare. Quattro i livelli: il primo sono le squadre di soccorso con medici e infermieri esperti di tecniche di rianimazione avanzata e tecnici di soccorso e volontari, il secondo le medical station, due almeno in ogni sede di gara, una a disposizione degli atleti e una degli spettatori, per fornire accoglienza, trattamento e stabilizzazione dei pazienti.