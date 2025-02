Puntomagazine.it - Giffoni Day a Benenvento con il Social Film Festival ArTelesia

Day. L’appuntamento questa mattina dalle ore 9:15 presso il Teatro San Marco a BeneventoRipartono le attività delconDay che farà tappa a Benevento. Dopo gli incoraggianti risultati dello scorso anno – 40 scuole, 4100 studenti e 430 professori coinvolti in 9 giornate tra marzo ed il team delpresenta una “versione.0” che permetterà ai bambini ed agli adolescenti di sognare, immaginare, acquisire informazioni e conoscere meglio sé stessi. Il tutto in puro stile.L’appuntamento con gli studenti delle scuole di Benevento è programmato per giovedì 6 febbraio, dalle ore 9.15, presso il Cinema Teatro San Marco. Attraverso Movie Lab, un laboratorio interattivo pensato per bambini e ragazzi, i partecipanti scopriranno cosa si cela dietro la magia del cinema: dalla scrittura di una sceneggiatura all’uso della telecamera, fino al montaggio.