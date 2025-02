Laprimapagina.it - Gianni Pitingolo fondatore associazione #Io Resto: trasformiamo l’emigrazione in risorsa per una Calabria che guarda al futuro

C’è una narrazione costante che parla di fuga dei giovani, di forze che emigrano e di potenzialitàcostrette a realizzarsi altrove. Il dato sullo spopolamento giovanile in, e in particolare aCrotone, è allarmante, ma racconta solo una parte della storia. I numeri registrano le partenze, manon dicono nulla sui ritorni, sulle connessioni che resistono e sulle radici che continuano a nutrire ilterritorio, anche a distanza. Ad oggi – afferma– “non esistono studi sistematici che monitorino questi fenomeni, né analisi approfondite sui flussi di rientro. A tutto ciò si aggiunge un altro problema: il calo delle nascite. Sempre più famiglie scelgono di nonavere figli o di averne meno, aggravando il declino demografico. Diventa quindi urgente costruireprospettive concrete per le nuove generazioni, dando loro valide ragioni per restare, tornare einvestire in questa terra.